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Проектируем и производим быстровозводимые сооружения

Конструктивные детали сооружений изготавливаем на современном высокотехнологичном предприятии, доставляем на стройплощадку и монтируем

Сооружения
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О КОМПАНИИ

Быстровозводимые здания – новые технологии для вашего удобства

Производственный холдинг «VECTOR-M» AG занимает лидирующее положение по производству быстровозводимых воздухоопорных сооружений в Российской Федерации и странах СНГ, это специализированный производитель воздухоопорных конструкций премиум класса, с заводами по производству в Греции, Австрии и Российской Федерации, различного назначения с инженерным отделом по сервисному обслуживанию, выпускающий продукцию на мировом уровне.

574
проекта
17
лет опыта
77
городов
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Мы делаем

Быстровозводимые сооружения

Пневмокаркасные

от 5 000 ₽ за м²

Пневмокаркасные

Сооружение основано на принципе создания избыточного давления в структуре накачиваемых воздухом пневмоарок, которые являются несущими элементами конструкции

Воздухоопорные

от 3 000 ₽ за м²

Воздухоопорные

Это помещения со «стенами» и «потолком», выполненными из цельной трехслойной мембраны (оболочки), которая поддерживается давлением воздуха

Каркасно-тентовые

от 5 000 ₽ за м²

Каркасно-тентовые

Каркасно-тентовые спортивные сооружения представляют собой конструкцию из стальных балок соединенных между собой и натянутого на них тента

Ищите здание для бизнеса?спортзала?склада?гаража?

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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Сферы применения

ВЫГОДА

Преимущества быстровозводимых сооружений

Производитель быстровозводимых конструкций компания «ВЕКТОР-М» использует последние технологии строительства, а также гибкость конструкции модульного строительства для производства быстровозводимых задний и сооружений на любой вкус. Используя наши модульные системы, мы осуществляем строительство быстровозводимых зданий любого размера и типа. Если вы закажете быстровозводимое здание, оно может быть доставлено со склада в течение нескольких дней и будет возведено на 50% быстрее чем традиционная постройка, а это значит вы начнете быстрее получать доход от бизнеса и ускорите окупаемость вложенных средств.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Процесс работы

1

Производство

При производстве сооружений используем высокоточное, профессиональное зарубежное оборудование

2

Доставка

Доставляем надувные и пневмокаркасные сооружения и другие конструкции по всей России и ближнему зарубежью

3

Монтаж

Осуществляем монтаж и шеф-монтаж, обучаем установке и эксплуатации надувных конструкций

Более 170 реализованных сооружений

Последние проекты

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Пневмокаркасное Склады

ООО “ТСМ” (Павл. Посад)

22
Пневмокаркасное Промышленные Склады

ООО “ТСМ” (Татарстан)

88
Пневмокаркасное Склады

“Ямалтрансстрой”

ut
Пневмокаркасное Склады

ООО “ПаркНефть”

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Для техники Пневмокаркасное

АО “Дороги и Мосты”

2
Для техники Пневмокаркасное

ООО “ТСМ”

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Каркасно-тентовое Спорт

ЛОО-Арена

novogorsk
Каркасно-тентовое Спорт

Новогорск 2

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Каркасно-тентовое Спорт

Жилищный комплекс «Лесное»

1123
Каркасно-тентовое Спорт

Министерство спорта Республики Крым

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Каркасно-тентовое Спорт

Юг Спорт

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Каркасно-тентовое Спорт

Спортивная школа «Авангард»

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РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

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    info@air-dome.msk.ru
    Кратко:
    Строительство и проектирование быстровозводимых зданий и сооружений - Вектор-М
    Название статьи
    Строительство и проектирование быстровозводимых зданий и сооружений - Вектор-М
    Description
    Производственный холдинг «VECTOR-M» AG занимает лидирующее положение по производству быстровозводимых воздухоопорных сооружений в Российской Федерации и странах СНГ, это специализированный производитель воздухоопорных конструкций премиум класса, с заводами по производству в Греции, Австрии и Российской Федерации, различного назначения с инженерным отделом по сервисному обслуживанию, выпускающий продукцию на мировом уровне.
    Publisher Name
    Вектор-М
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