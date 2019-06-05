Проектируем и производим быстровозводимые сооружения
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Конструктивные детали сооружений изготавливаем на современном высокотехнологичном предприятии, доставляем на стройплощадку и монтируем
Пневмокаркасные сооружения
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Прекрасные эксплуатационные качества, низкая себестоимость и высокая рентабельность обеспечивают достаточно устойчивый спрос на такие сооружения. Пневмокаркасные конструкции могут за считанные минуты монтироваться и демонтироваться в местах проведения массовых мероприятий или для крытых площадей в полевых условиях.
Воздухоопорные сооружения
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Представляют собой здания, стены и потолки которых выполнены из цельной трехслойной оболочки (мембраны). Форма и устойчивость воздухоопорных конструкций обеспечивается давлением воздуха, который постоянно нагнетается компрессором.
Каркасно-тентовые сооружения
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Тентовые накрытия – это сверхпрочный металлический или алюминиевый каркас, покрытый эластичной технической тканью со специальным покрытием из поливинилхлорида.
Проектируем и производим быстровозводимые сооружения
Конструктивные детали сооружений изготавливаем на современном высокотехнологичном предприятии, доставляем на стройплощадку и монтируем
Быстровозводимые здания – новые технологии для вашего удобства
Производственный холдинг «VECTOR-M» AG занимает лидирующее положение по производству быстровозводимых воздухоопорных сооружений в Российской Федерации и странах СНГ, это специализированный производитель воздухоопорных конструкций премиум класса, с заводами по производству в Греции, Австрии и Российской Федерации, различного назначения с инженерным отделом по сервисному обслуживанию, выпускающий продукцию на мировом уровне.
Складские помещения, ангары для хранения и обслуживания техники, производственные и выставочные помещения.
Накрытие теннисных кортов, футбольных полей, бассейнов, ледовых арен, организация спортивных залов.
Выставочный павильон для проведения выставок, фестивалей, ярмарок, корпоративных мероприятий.
Помещения для частных и общественных паркингов, стоянки для автомобилей, гаражи для спецтехники.
Помещения для содержания скота и птицы, склады и хранилища кормов и удобрений, ангары для техники.
Авиационные ангары для стоянки и наземного обслуживания летательной техники (самолетов, вертолетов).
ВЫГОДА
Преимущества быстровозводимых сооружений
Производитель быстровозводимых конструкций компания «ВЕКТОР-М» использует последние технологии строительства, а также гибкость конструкции модульного строительства для производства быстровозводимых задний и сооружений на любой вкус. Используя наши модульные системы, мы осуществляем строительство быстровозводимых зданий любого размера и типа. Если вы закажете быстровозводимое здание, оно может быть доставлено со склада в течение нескольких дней и будет возведено на 50% быстрее чем традиционная постройка, а это значит вы начнете быстрее получать доход от бизнеса и ускорите окупаемость вложенных средств.
Низкая стоимость
Стоимость в несколько раз дешевле, чем строительство объектов капитального строительства (за счет исключения дорогостоящих земляных работ, отсутствия необходимости в глубокозаглубленном или свайном фундаменте, экономии на тяжелой строительной технике и прочем).
Быстрый монтаж
Сроки монтажа намного меньше чем строительство капитальных зданий и сооружений. Быстровозводимые сооружения легко собрать и разобрать без потери ее технических и эксплуатационных характеристик, что позволяет переносить подобные конструкции без серьезных финансовых потерь.
Универсальность
Наши сооружения используются практически во всех сферах жизнедеятельности человека: от складов и промышленных сооружений до спортзалов и павильонов. Кроме того, они не требуют разрешения на строительство, поскольку не рассматриваются как капитальные объекты.
Безопасность и стойкость
Вся продукция компании безопасно в эксплуатации: соответствует требованиям международных и российских стандартов, имеет гигиенические заключения и сертификаты. Кроме того, наши сооружения отлично зарекомендовали себя в разных климатических зонах – от субарктического климата до субтропиков.
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Процесс работы
1
Производство
При производстве сооружений используем высокоточное, профессиональное зарубежное оборудование
2
Доставка
Доставляем надувные и пневмокаркасные сооружения и другие конструкции по всей России и ближнему зарубежью
3
Монтаж
Осуществляем монтаж и шеф-монтаж, обучаем установке и эксплуатации надувных конструкций
Строительство и проектирование быстровозводимых зданий и сооружений - Вектор-М
Description
Производственный холдинг «VECTOR-M» AG занимает лидирующее
положение по производству быстровозводимых воздухоопорных
сооружений в Российской Федерации и странах СНГ, это
специализированный производитель воздухоопорных конструкций
премиум класса, с заводами по производству в Греции, Австрии и
Российской Федерации, различного назначения с инженерным отделом по
сервисному обслуживанию, выпускающий продукцию на мировом уровне.
Publisher Name
Вектор-М
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Проектирование и производство быстровозводимых сооружений - Вектор-М